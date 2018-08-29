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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Kabul Etti
29 Ağustos 2018 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.
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29 Ağustos 2018 18:24
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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