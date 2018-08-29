Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti

29 Ağustos 2018 18:24

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç