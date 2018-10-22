Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kale içeriden fethedilir”

Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar beyleri ikna etmenin yollarını nasıl olsa bulurlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programında konuştu. Kadın Kollarına saha çalışmalarında önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, “Hanımlarımızın elleri değdiğinde şehirlerimizin daha güzel, daha yaşanabilir, daha estetik bir çehreye kavuşacağından asla şüphe duymuyorum. Günümüz belediyeciliğinde sosyal ve insani hizmetler, temel altyapı ve temizlik hizmetleri kadar önemli hale gelmiştir. Bu hizmetleri de en güzel şekilde hanım kardeşlerimizin ifa edeceğine inanıyorum. Kadın Kollarımıza özellikle saha çalışmalarında önemli görevler düşüyor. AK Parti'nin öncü neferleri kadınlarımızdır, Kadın Kollarımızdır. Evlere girip en gencinden en yaşlısına kadar vatandaşlarımızla görüşüp onları AK Parti'ye oy vermeye ikna edecek olanlar sizlersiniz. Kale içeriden fethedilir. Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar beyleri ikna etmenin yollarını nasıl olsa bulurlar. Bu seçimlerde de en büyük referans kaynağımız karnemizdir. Önce karnemizi ortaya kolacağız, sonra ülkemize dair hedeflerimizden ve hayallerimizden bahsedeceğiz. Yaptığımız yapacağımız çok şeyler var ama Ana Muhalefetin de Muhalefetin de yaptığı bir şey var mı? Yok. Biz yapıyoruz. Konuşurken de iftira atıyorlar. Türkiye'ye ve şehirlerimize yaptığımız hizmetleri hanım kardeşlerimize anlatmanın erkeklere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Sizler sağlıktan eğitime ulaşımdan altyapıya kadar ülkenin nereden nereye geldiğini çok daha iyi biliyorsunuz. Kadınlarımız Türkiye'nin başarı hikayesinin en yakın şahitleridir. Mahalli seçimlerde hedeflerimize ulaşmak için önümüzde 5 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Şimdiden çalışmaya başlamazsak, her eve girme, her hanım kardeşimizle gönül bağı kurma hedefimize de ulaşamayız” ifadelerini kullandı.

Saat 14.30'da başlayacak olan Kabine Toplantısı'nın çok büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, “Bir taraftan Cemal Kaşıkçı olayı, bir taraftan terörle mücadele, bir diğer taraftan da adalet yasasıyla ilgili ileri geri konuşmaların değerlendirmesini yapacağız. Bütün bunların değerlendirmesi ile birlikte hafta sonu yapılacak çalışmalarımızı hızla geliştireceğiz. Dün Kral'la bir görüşmem oldu, dün akşam Trump ile bir görüşmem oldu. Onlarla bu süreci bir değerlendirme fırsatı yakaladık. Onları bir de bizim kabinemizde ele alma imkanımız olacak” dedi.

Hedeflerinin, çok büyük bir şekilde Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden çıkmak olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunun için çok koşturacağız, heyecanınız çok önemli. Herhangi bir ayrıma gitmeden tebliğimizi yapacağız ve asla onlarda fırsat vermeden kucaklayıcı bir anlayışla ziyaretinde bulunduğunuz hanım kardeşlerimiz ile ister CHP'li olsun ister HDP'li vesaire olsun hepsiyle bu buluşmayı çok daha farklı bir konuma getireceğiz. Sabırlı olacağız ve bu sabrımız bizim tebliğimizdeki en büyük zenginliğimiz olacak. Bunu başardığımızda Mart 2019 yerel seçimlerinden çok daha farklı bir şekilde çıkacağız. Burada teşkilatımızın gücü çok önemli. Bugüne kadar ne kazandıysak teşkilatımız ile kazandık. Teşkilatınız güçlüyse, güçlüsünüz. Birbirlerine giriyorlar, ne hale düşüyorlar görüyorsunuz. Kadın Kolları diye diğer siyasi partilerde böyle bir faaliyet yok, sadece bizde var. Bu çalışmayı bu şekilde yürüteceğiz. Çünkü bunlarda kadına değer vermek diye bir şey yok. Kadın evinde otursun, kocasını beklesin. Ne işi var parlamentoda, ne işi var belediyede, mecliste Biz öyle bakmıyoruz. Bu toplumun yüzde 51'i eğer kadınsa kadının söyleyeceği çok şey var. Bunun için de durmak yok yola devam” diyerek sözlerini sonlandırdı.