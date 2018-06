Cumhurbaşkanı Erdoğan kayyum belediye başkanları ile bir araya geldi

Kendilerine millete hizmet etmek için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”kayyum” olarak atanan belediye başkanı vekillerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Bugüne kadar farklı bir anlayışla Türkiye genelinde halk arasında “kayyum” adı ile tanınan bir sürecin yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Bu süreç içinde valilerimizin riyasetinde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, hepsi önemli görevler ifa ettiler” diye konuştu.

Belediye hizmetlerinin milletin günlük hayatının 24 saatinin her dakikasını kapsadığını belirten Erdoğan, “Belediye hizmetlerindeki iyi veya kötü en küçük değişim belde halkı tarafından anında hissedilir, görülür, değerlendirilir. İstanbul gibi bir şehrin belediyesine yönetmiş bir siyasetçi olarak yaptığınız işlerin zorluğunu, önemini ve aynı zamanda keyfi en iyi bilen kişiyim. Özellikle bölge Doğu, Güneydoğu Bölgesi olunca bu çok daha farklı bir durum arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Belediye başkanları kendilerine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir”

Belediye başkanlığının aynı zamanda demokrasinin de en kilit görevlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz hep demokrasinin yerelden başladığını söyledik ve buna inandık. Kendisini seçenlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen belediye başkanları da çıkabiliyor. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız idari bakımdan, yargımız da adli bakımdan gereken takipleri yapıyor ve hükmünü de veriyor. Bilindiği gibi ülkemizde yakın geçmişte bölücü örgütün güdümündeki bir partiye mensup belediye başkanları kendilerine oy verenlere topyekun ihanet etmişlerdir. Kendilerine millete hizmet etmek için teslim edilen devletin araçlarını, gereçlerini, insan kaynağını, mali imkanlarını götürüp terör örgütünün emrine vermişlerdir. Bu ülkede maalesef terör örgütü mensuplarının seçilmiş belediye başkanlarını belediye binalarının bodrum katlarında hesaba çektiği, sorguladığı, tokatladığı günler yaşandı. Bunları da biliyoruz. Seçilmiş belediye başkanları bu duruma karşı çıkmak yerine adeta kurulmuş oyuncaklar gibi kendilerine söylenen her şeyi yapmışlar, edilen her hakareti sineye çekmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti elbette demokrasi ile yönetilen, milli iradeyi her şeyin üzerinde gören bir devlettir. Ama bu durum milli iradeye teslim edilen yetkilerin terör örgütlerine peşkeş çekilmesine, demokrasinin teröre teslim edilmesine göz yumacağımız anlamına da gelmiyor. Tam tersine, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası durumundaki hukuk devletine saygımız gereği bu çarpık tabloya müdahale ettik. Bir yandan İçişleri Bakanlığımız, diğer yandan yargımız üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Milleti temsil görevini yerine getirme kabiliyetini kaybetmiş belediye başkanlarını bildiğiniz gibi görevlerinden alarak yerlerine Mülki İdare teşkilatımızın vali, kaymakam ünvanlı arkadaşlarımız vekaleten getirildi. Terör örgütüne teslim edilmiş belediyeler, kaynağı başka yerlere aktardıkları için borç batağındaydılar. Bu belediyelerin kamu kurumları yanında esnaftan müteahhide kadar tüm borçları ödendi, ödeniyor. Şehirlerimiz geçmişte görmedikleri hizmetlerle tanışıyor” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bir misyona sahip olduğunuza inanıyorum”

“Vekaleten belediye başkanı olan valilerimiz, kaymakamlarımız maşallah kırk yıllık belediyeci gibi çok güzel hizmetler geliştirdiler, geliştiriyorlar” açıklamasında bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu belediyelerimizi ülkemizin diğer bölgelerindeki başarılı belediyelerimizle eşleştirerek tecrübe ve proje paylaşımı sağladık. Bugün bölgedeki vatandaşlarımızın belediye başkan vekillerimizden memnuniyetlerini yüzlerinden okumak mümkün. Dün gece Diyarbakır’da kanat önderleri ile iftarda beraberdik, hepsi hem dua hem de teşekkür de bulundular. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler sadece görev yaptığınız yerlerdeki vatandaşlarımıza hizmet etmekle kalmadınız, aynı zamanda devletin vitrindeki yüzü olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni oralarda yaşayanların nezdinde ibra ettiniz. Bölge halkı devletin kendilerine sadece askeri ile polisi ile sadece kırsalda verdiği sınırlı hizmetle değil, aynı zamanda belediye çatısı altında da samimi bir şekilde sahip çıktığını gördü. Terörle mücadelede son dönemde elde ettiğimiz önemli halk desteğinin gerisindeki sebeplerden birisi de işte bu anlayış değişikliğidir. Bu bakımdan tarihi bir misyona sahip olduğunuza inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak şahsım başta olmak üzere hükümetimizle, İçişleri Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla daima yanınızda olacağız. Her birinize görev yerlerinizde başarılar diliyorum.”