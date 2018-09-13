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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i resmi törenle karşıladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbas¸kanı Nursultan Nazarbayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Tören alanındaki yerlerin alınmasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler yer aldı. Heyetlerin takdiminin ardından ülkelerinin bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Nazarbayev, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

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