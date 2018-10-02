Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse ‘bu benim yakınım' diye bize aday teklifi ile gelmesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Kimse ‘bu benim yakınım, buyum, şuyum' diye bize aday teklifi ile gelmesin. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleri ile çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık" dedi.

TBMM 27. Dönemin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde belirlenecek adaylarda liyakatın esas alınacağını belirterek, kimsenin kendilerine yakınlarını aday olarak teklif etmemesini istedi.

"Türkiye olarak resmi yardım teklifimizi Endonezya tarafına ilettik"

Deprem ve tsunami felaketi yaşayan Endonezya halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem ve ardından oluşan tusunamide binin üzerinde can kaybı yaşandığı haberleri geliyor. Ulaşılamayan, haber alınamayan yenler olduğu ifade ediliyor. Endonezya Cumhurbaşkanını arayarak kendisine taziyelerimizi ifade ettim. Türkiye olarak resmi yardım teklifimizi Endonezya tarafına ilettik. AFAD tüm hazırlıklarını tamamladı. Kızılay ve çok sayıda STK bölgeye ulaştılar ve yardım faaliyetine başladılar" diye konuştu.

"Net söylüyorum, stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz"

16 Nisan halkoylaması ile milletin onayını alan yeni yönetim sisteminin 24 Haziran seçimleri ile birlikte uygulamaya girdiğini belirten Erdoğan, "Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılması ile milletvekili olan sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma, çok daha fazla verimli çalışma imkanı bulacaksınız. AK Parti grubu olarak gündemimizde binlerce kanuni düzenleme gerektiren konu var. Öncelikli olarak ele almamız gereken işler duruyor. Birinci grupta 100 günlük icraat programımızda yer alan hususlardan bir kısmı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yer alıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaya göre 414 kanun maddesinin değişmesi veya ihdası gerekiyor. İkinci grupta ise yeni yönetim sistemine geçilmesiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 düzenleme gerektiği anlaşılıyor. Bu kanun değişikliklerinin ve ihdaslarının hayata geçirilmesi aciliyet arz ediyor. AK Parti grubunun öncülük etmesiyle Meclisimizin bu çalışmaları başarı ile neticeye ulaştıracağına inanıyorum. Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi inşallah 2 hafta sonra Meclise gönderiyoruz. Meclisimizin taktiri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesini 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız. Yeni bütçe ile ekonomimizi faiz-kur-enflasyon şer güçlerince kurulan tuzaktan kurtararak süratle yeniden hedeflerimize uygun bir büyüme performansına kavuşturmakta kararlıyız. Ülkemizin ekonomik gerçekleri ile ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gailelerle köşeye sıkıştırma anlamını taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Ancak bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum, stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın biz de gereğini, devletin ve yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelip adımımızı atar gereğini yaparız. Bu faiz-kur-enflasyon saldırısına en iyi cevabı ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek, işlerimize dört elle sarılarak, kendimize yeni imkanlar oluşturarak veririz. İşte ihracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldı. Yetkiyi doğrudan milletimizden alan yürütme ve yasama organları olarak bizlerin ortaya koyacağı kararlılık ile milletimizin gösterdiği sabır ile inşallah bu sıkıntılardan ve bunların üstesinde geliriz. Siyaset kurumu birtakım çatlak seslere rağmen vakur bir duruş sergileyerek ülkesinin ve milletinin yanında yer almak suretiyle sürece olumlu katkı sağlamıştır. Ana muhalefet partisinin meseleyi hiç ilgisi olmayan yerlere çekme çabalarını ise milletimizin taktirine havale ediyorum, cevap vermeye bile gerek duymuyorum. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kaldığı sürece de sürekli olarak ‘acaba ülkeyi nasıl batırabiliriz, bu ülkeye nasıl karalar çalarız' gayreti ile kampanyalar yürüten bir anlayıştan hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

"Kimse ‘bu benim yakınım, buyum, şuyum' diye bize aday teklifi ile gelmesin"

Mahalli idareler seçimlerine değinen Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden milletimizin teveccühüne mazhar olarak başarı ile çıktık. Mahalli idareler seçimlerinden de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından benzer bir başarıyı, hatta daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti şahsım başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarıları ile tevayüz etmiş bir kadro tarafından kurulmuştur. Bugün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü şekilde muhafaza etmemizi büyük ölçüde mahalli idarelerdeki başarımıza borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığında ve Mecliste o derece rahat ve etkin hizmet vereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti kampının 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da yapacağını belirten Erdoğan, mahalli seçim hazırlıklarına 24 Haziran'ın hemen ardından başladıklarını belirterek, "Kızılcahamam kampında bunları enine boyuna konuşacağız. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse ‘bu benim yakınım, buyum, şuyum' diye bize aday teklifi ile gelmesin. Bunu özellikle ifade ediyorum. Burada ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta kararlıyız. Bütün prensiplerin üstünde bu prensip vardır. Sizlerden partimize, şehirlerimize ve ülkemize en iyi katkıyı sağlayacak bir yaklaşım içinde olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak adamları bize getirmeyin. Hem işini iyi bilecek hem çalışacak hem de bu davayı iyi hazmetmiş olacak. Şehirlerimize ve ülkemize en iyi hizmetleri getirecek en iyi isimlerle seçimlere girdiğimizde bundan milletimizle birlikte partimiz ve bizler kazançlı çıkarız. Yani adayın da bir karşılığının olması lazım. Sadece partinin karşılığına sığınarak adaylık değil. Adayın da bir karşılığı olacak. Başarıları ve hizmetleri ile milletimizin gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten devam edeceğiz. Bunun yanında FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması, milletimizin değerleri ile çatışmaması, birikimi ve projeleri ile hizmet etmeye uygunluk arz etmesi şartıyla AK Parti'nin kapıları herkese açık. Hatta bu vasıflara sahip isimleri partimize gelmeleri beklemeden gidip kendimiz arayıp bulacağız. Partimizin saflarına katılan her adayı kendimiz ve ülkemiz için bir kazanç olarak görürüz. ‘Bu benim akrabam, bu benim yakınımdır, bu bizim sendikadandır.' Arkadaşlar işin ehli mi, değil mi? İşin ehli olur, beraber yıllarca aynı STK'da hizmet vermiş olabilirsiniz, o ayrı konu. Bugün bu çerçeveden hareket ederek ilçe başkanlarımızla iki grup halinde bir araya geliyoruz. İlk grubun ilk toplantısı bu sabah başladı. İl başkanlarımızla zaten sık sık bir araya geliyorum, en kısa zamanda istişarelerimizi yapacağız. Böylece aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını erkenden tamamlamayı planlıyoruz" açıklamasında bulunarak partililere seçim öncesinde yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.