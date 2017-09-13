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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı'nı Kabul Etti
13 Eylül 2017 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı’nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Jaber Al Mubarej Al Hamad Al Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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13 Eylül 2017 19:12
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