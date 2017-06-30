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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı Kabul Etti
30 Haziran 2017 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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30 Haziran 2017 14:32
Erdoğan, Orban ile Külliyede öğle yemeği yedi.
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