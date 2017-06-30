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30 Haziran 2017 14:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti

30 Haziran 2017 14:32

Erdoğan, Orban ile Külliyede öğle yemeği yedi.




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