Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mezarlarını hazırlıyorlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet, doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda gerçekleşen, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi İkinci Dönem Sözleşmeli Astsubay Mezuniyet Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'in etrafında hendekler kazıldığını bildiklerini belirterek, “Mezarlarını hazırlıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Ettiğiniz yeminin hakkını vererek mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum”

Toplam 3 bin 351 astsubayın görev yerlerine uğurlandığını söyleyen Erdoğan, okullarını başarı ile tamamlayan 227 kadın astsubayı özellikle tebrik ettiğini belirterek, “Sizin bu başarınızın diğer tüm kadınlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Karşımdaki bu iftihar tablosunda milletimizin huzuru ve emniyeti için gece gündüz demeden görev yapacak özveri abidelerini görüyorum. Her birinizin ışıldayan gözlerinde daha müreffeh, daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'nin muştusunu görüyorum. Terör örgütlerine, çetelere, alçaklara göz açtırmayacak şanlı Türk jandarmasını görüyorum. Bugün burada gerektiğinde istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek kahramanları görüyorum. Her birinizden aldığınız eğitimin, üstünüzdeki üniformanın, ettiğiniz yeminin hakkını vererek mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum.”

“Vatanın üzerine namahrem elinin değmesine asla göz yummadık”

Türkiye'nin stratejik bir bölgede yer aldığını belirten Erdoğan, “1071 Malazgirt Zaferiyle kendimize ebedi vatan kıldığımız bu toprakları, bin yıldır önce Allah'ın yardımı sonra da canından vazgeçen ancak cananı bildiği yurdundan vazgeçmeyen milletin dirayetiyle muhafaza ediyoruz. Tarih boyunca her türlü saldırıya ve ihanete rağmen medeniyetimizin timsali, ezanlarımızın susmasına, bağımsızlığımızın nişanesi bayrağımızın inmesine müsaade etmedik. Her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız bu güzel vatanın üzerine namahrem elinin değmesine asla göz yummadık" diye konuştu.

“Biz bağımsızlığımızı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlıklarla elde etmedik”

İstiklal Marşı'nın sözlerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşı'mızın kıtalarına ilham veren bu adanmışlık duygusu ile korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun vatanımıza göz dikmesine müsaade etmeyeceğiz. Tarihte hiçbir zaferimiz bizlere ikram edilmedi, altın tepside sunulmadı, hiçbir başarımız bedel ödemeden kazanılmadı. Türkiye bu coğrafyadaki mevcudiyetini türlü sınamalar, her biri diğerinden çetin mücadeleler sonucunda korudu. Biz bağımsızlığımızı birilerinin ihsanıyla, lütfuyla, kapalı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlıklarla elde etmedik. Biz bugünlere daha ömrünün baharındayken ana babaların 'ya şehit ol ya gazi' diyerek Çanakkale'ye, diğer cephelere gönderdiği kahramanların fedakarlığı sayesinde geldik" şeklinde konuştu.

“Mezarlarını hazırlıyorlar, bize fazla iş bırakmayacaklar”

Barış, güvenlik, huzur, esenlik, hürriyet isteniyorsa savaşa hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Cerablus'ta böyle olmadı mı? Zeytinlik'te böyle olmadı mı? Afrin'de böyle olmadı mı? Oralarda üzerimize gelenlere, o terör koridorunu mezar etmedik mi? Askerimizle beraber mezar ettik. O inlere gömüldüler. Bizim Mehmedimiz her zaman bu yükünün idrakindedir, şuurundadır. Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış, evet, doğru mezarlarını hazırlıyorlar. Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar anlaşılan o" dedi.

“Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek devletimizi tehdit edenler bugün kaçacak yer bulamıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatanımızın bekasına, milletimizin can güvenliğine kasteden yapıları artık ülkemiz sınırları içinde karşılamıyor, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar atıyoruz. Nitekim bu çabalarımız sayesinde hem bölücü terör örgütüne katılanların sayısının hem de teröristlerin eylem kapasitelerinin ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Bir dönem Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı ilçelerin sokaklarını işgale yeltenen teröristlerden hala hayatta olanlar bugün saklanacak delik arıyor. Bir dönem sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek devletimizi tehdit edenler bugün kaçacak yer bulamıyor. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklar. Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi inşallah Münbiç'i de, Ayn-el Arab'ı da, Telabyad'ı da Suriye'nin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız."

“Hassas, o derece saygılı davranmanızı istiyorum”

Erdoğan, mezun olan astsubaylara ise şöyle seslendi:

“Sizlerden görevlerinizi yaparken, hukuka, kanunlara ve görevlerinizle ilgili mevzuata bağlı kalmanızı bekliyorum. Suç ve suçluyla mücadelede nasıl kararlı hareket ediyorsanız, vatandaşlarımıza da o derece hassas, o derece saygılı davranmanızı istiyorum. Vazifenizi icra ederken güçlü bir devletin, geçmişi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin mensubu olduğunuzu asla unutmayın. Engellediğiniz her terör eylemi, ortaya çıkardığınız her suç, yakaladığınız her fail, bağrından çıktığınız bu topluma karşı sorumluluğunuzu yerine getirmiş olduğunuzun bir işaretidir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak görevinizi en güzel şekilde icra etme gayretlerinizde desteğimin daima sizlerle olduğunu bilmenizi istiyorum. Her birinize güveniyorum.”