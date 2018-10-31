Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli hava füze savunma sistemi 'Siper'in müjdesini verdi

İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Siper adıyla başlattığımız füze sisteminin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Törenine katıldı. TÜBİTAK SAGE Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde TÜBİTAK SAGE Harp Başlığı Raylı Sistem testi ve Pulat Tahrip Sistemi ve Milli Lazer Silahı'nın etkinlik testi gerçekleştirildi. Pulat Mühimmatı atış testi için canlı bağlantıyla Ankara TÜBİTAK SAGE Yerleşkesine bağlanan Erdoğan, atış testi öncesinde Pulat Tahrip Sistemi ile ilgili şunları söyledi:

"Savunma Sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu milli yapının ortaya çıkarttığı ürünlerden bir tanesi de pulat aktif korumam sistemidir. Pulat, entegre edildiği tankı statik karşı koyma tekniği ile sahada maruz kalacağı tehditlere karşı koruyan TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen bir sistemdir. Kalifikasyon ve entegrasyon çalışmaları devam eden Pulat'ta TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği harp başlığı ve ateşleme biriminden oluşan tahrip sistemi çok kritik bir teknolojidir. Bu sistem tehdidinin tanka ulaşmadan havada etkisiz hale getirilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu teknolojiyle silahlı kuvvetlerimizin en önemli muharip gücü olan tank birliklerimiz hayati bir teknolojiye kavuşmuş oluyor. Ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum.”

Işın Projesi'nin testi için Kırıkkale'ye bağlanan Erdoğan, canlı yayında ilk test faaliyetini gerçekleştirdi. Erdoğan, "Savunma Sanayimizin ve yerli teknoloji çalışmalarımızın bir başka özgün ürünü de TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi, kısa adıyla Işın Projesi'dir. Proje kapsamında yerli imkanlarla üretilen lazer ve lazer sistemlerimiz yüksek isabet oranı ile hedefler üzerinde üstün başarı sağladı. Elektrik enerjisi ile mühimmatsız çalışan atım maliyeti düşük lazer silahlarımız kendi mühendislerimiz tarafından üretildi, tasarlandı ve test aşamasına getirildi. İlk prototipte yurt dışından tedarik edilen lazerler proje kapsamında millileştirildi. Ülkemiz savunma uygulamalarına uygun kilowatt üzeri lazer yapan ülkeler arasına girdi. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem önümüzdeki dönemde hava ve deniz araçlarında kullanılabilir hale gelecek. Günümüzde güvenlik kavramının anlamı büyük ölçüde değişti. Artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim edilmesi gerekiyor. Nanoteknoloji malzeme havacılık uzay ve savunma alanlarında ihtiyaç duyduğumuz teknolojik derinliğimiz her geçen gün artıyor. Bundan dolayı da kendimize olan güvenimiz uluslararası savunma ile ilgili camiada da artıyor. Bu teknolojik derinliklere ulaşan ürünlerden bir tanesi olan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi, kısa adıyla Sapan'ı bugün hayata geçiriyoruz. Bu bir taarruz sistemidir. Maliyetleri oldukça yüksek kimyasal yakıtlar ile ulaşılması riskli olan sesin 6 katı ve üstü yani hipersonik hızlara Sapan ile birlikte erişebileceğiz. Hipersonik hızlarda hareket eden bir mühimmatın hem takip edilmesi hem de imha edilmesi çok zor. Bu tür mühimmatlar kritik hedeflerin imhasında kritik öneme sahip. Sapan'a benzer sistemlerin tasarımı ve güvenli çalışması için tüm dünyada çalışmalar devam ediyor. Bu kritik teknolojiyi ülkemizde üretmeyi başardık. Proje kapsamında bir kilogramlık mühimmatı saniyede 2 bin metreden başlayan hızlarla fırlatmayı hedefliyoruz. Savunma Sanayinde geliştirdiğimiz yerli teknolojiler son dönemdeki terör operasyonlarımızda son derece önemli vazifeler icra etmişlerdir. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışındaki operasyonlarda yerli savunma sanayi araçlarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Kimseye muhtaç olmadan kendi ürünlerimizle çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Bugün de başarılı operasyonlara imza atan silahlı kuvvetlerimizin teknik imkan ve kabiliyetlerini daha da arttırmakta kararlıyız. Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların TSK'ya teslimini bugün gerçekleştireceğiz. TÜBİTAK SAGE tarafından genel maksat bombalarına güdüm yeteneği kazandırmak üzere tasarlanan Hassas Güdüm Kiti 82 Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girmiştir. Standart bombaları akıllı bomba haline getiren, F-4 ve F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, her hava durumunda kullanılabilen bu kit ile hava kuvvetlerimizin operasyon kabiliyeti daha da ileriye taşınmıştır. İlk parti teslimatları tamamlanmış olan ve üretim faaliyetleri devam eden Hassas Güdüm Kitinin alt sistemleri ve parçaları çeşitli savunma sanayi kuruluşlarımız tarafından yurt içinde üretilmektedir. Yakın gelecekte çoklu atım adaptörü ile birlikte kullanılacak olan bu sistem böylece daha az uçakla daha fazla hedefin etkisiz hale getirilmesini sağlayacaktır. TÜBİTAK tarafından geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti, nüfuz edici bomba ve son satha atılan orta menzilli mühimmatlarını da TSK envanterine kazandırdık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı müjdesini verdi. Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sistemine olan ihtiyacın farklı vesilelerle gündeme geldiğini ve bu sistemin Türkiye'nin güvenliği için öneminin ortada olduğunu kaydeden Erdoğan, "Türkiye'yi zamanla bu alanda farklı bir lige çıkartacak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Füze Savunma Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar savunma sanayi başkanlığımızın öncülüğünde TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemizin ismini ilan ediyoruz. Siper adıyla başlattığımız Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Füze Sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Bir savunma sistemi olduğu için adını da siper koyduk. İlgili tüm kurumlarımızdan projenin zamanında teslimatı konusunda en üst düzeyde gayret beklediğimi belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı.