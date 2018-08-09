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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mit Başkanı Fidan'ı Kabul Etti
09 Ağustos 2018 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Fidan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MİT Başkanı Hakan Fidan’ı kabul etti.
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09 Ağustos 2018 15:03
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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