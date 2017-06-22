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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti
22 Haziran 2017 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.
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22 Haziran 2017 15:22
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
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