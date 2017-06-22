Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti

22 Haziran 2017 15:22


Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı olarak gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!