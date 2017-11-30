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30 Kasım 2017 17:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti

30 Kasım 2017 17:41

Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.




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