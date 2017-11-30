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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mit Müsteşarı Fidan'ı Kabul Etti
30 Kasım 2017 17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul etti.
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30 Kasım 2017 17:41
Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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