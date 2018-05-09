Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 21:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce görüşmesi 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce görüşmesi 40 dakika sürdü

09 Mayıs 2018 21:52


Randevu talebi Muharrem İnce’den gelirken, Erdoğan, İnce’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.


İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.


40 dakika süren görüşme sonrasında bir açıklama yapan Muharrem İnce, “Sayın Genel Başkanı ve AK Parti’ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik” diye konuştu. İnce soruları cevaplamadan AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken, gazetecilerin sorularına cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sayın Cumhurbaşkanımızla CHP cumhurbaşkanı adayı Sayın İnce ve Grup Başkanvekili Altay birlikte geldiler, güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
20
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç