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08 Ağustos 2018 17:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti

08 Ağustos 2018 17:07


Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.




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