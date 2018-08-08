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Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
08 Ağustos 2018 17:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti.
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08 Ağustos 2018 17:07
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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