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12 Eylül 2017 16:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanını kabul etti

12 Eylül 2017 16:59




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