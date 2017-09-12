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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanını Kabul Etti
12 Eylül 2017 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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12 Eylül 2017 16:59
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