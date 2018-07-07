00’de kabineyi açıklayacağız ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız" dedi.

AK Parti Grubu, TBMM’de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye yönetim sistemini değiştiren adımları milletle birlikte attıklarını ifade etti. Şimdi yapacakları işin yine millete bakmak, onun gösterdiği istikamette yürümek olduğunu belirten Erdoğan, "Kendisini milletin üzerinde, AK Parti’nin üzerinde görenlerin bu mesajı alması mümkün değildir. Çünkü onların gözleri artık görmez, kulakları duymaz, kalpleri hakikate yönelemez olur. Biz her zaman için milletimizle, onun değerlerini, hassasiyetlerini, beklentilerini paylaşanlarla birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu kadronun, bu vasıflara sahip arkadaşlardan oluştuğuna inanıyorum. Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni’yle Türkiye yeni bir döneme adım atacak. Meclis’teki merasimin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. 22 ülkenin cumhurbaşkanı ile 17 ülkenin başbakanı katılım gösterecek. Ayrıca çok sayıda uluslararası kuruluş başkanı, bakanlar, her ülkeden Türkiye dostu kardeşimiz göreve başlama törenine iştirak edecek. Böylece yeni yönetim sistemimize geçişimizi hem dünya ile hem de halkımızla milletin evinde paylaşmış olacağız" diye konuştu.

"Pazartesi akşamı saat 21.00’de kabineyi açıklayacağız"

Aynı gün ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini de yayınlayacaklarını paylaşan Erdoğan, "Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla pazartesi akşamı saat 21.00’de kabineyi açıklayacağız ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Böylece ülkemize yıllardır patinaj yaptıran, sürekli kaoslara yol açan eski sistemi bir kenara bırakıp yepyeni bir sisteme kapıları açacağız. Uzun süredir böyle bir yönetim sistemine geçişe kararlılığı olan büyüklerimiz bu işi başaramadılar. Bu işi başarmak hamd olsun AK Parti’ye nasip oldu. İşin sistem bazında bu değişikliğini yapmaktan öte şimdi aslolan bunun meyvelerini milletimize tattırmaktır. Bu adımı atarken de çok çok kararlı olacağız. Burada biz ortak akılla, kollektif akılla hareket etme suretiyle inşallah hedefe kilitlenecek ve neticeyi alacağız. Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş bir insanlar topluluğuyuz. Bundan taviz vermemeliyiz. Kimseye tepeden bakamayız. Tepeden bakmacı bir anlayışla da yürüyemeyiz. Bunu ayaklar altına alacağız ve kardeşler topluluğu olarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlk ziyaret Azerbaycan ile KKTC’ye

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hareketin içinde ben olamaz. Bu hareketin içinde biz var. Biz, bunu bu şekilde değerlendirerek yolumuza yürüyeceğiz. Aksi taktirde bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa biz de aynısını oluruz. Az önce rakamları sizlere verdim. 26 milyon insan bize bir güven bahşetti. Bu 50 milyon geçerli oyun içinde 26 milyon. Önemli bir imtihandır. Bu imtihanı bizim başarıyla vermemiz lazım. Salı günü devlet geleneğimize uygun şekilde ilk yurt dışı ziyaretlerimizi dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştireceğim. Bu geleneğimizi ve örfümüzü yerine getireceğiz. Çarşamba günü de Brüksel’e gidip NATO zirvesine katılacağız."

"Bizim ne kadar antrenmanlı olduğumuzdan haberi yok"

Kendisi hakkında "yorgun" nitelendirmesini yapanlara cevap veren Erdoğan, "Bizlerle ilgili ’yorgun bir Cumhurbaşkanı adayı’ yakıştırması yapanların hali ortadadır. Biz, azim ve kararlılıkla bu yola devam ediyoruz. Bize yorgun yakıştırması yapanların, bizim ne kadar antrenmanlı olduğumuzdan haberi yok. Aslında onlar zihinsel bir yorgunluk içindeler, bizler değiliz. Çok daha güçlü bir şekilde bu yola devam ediyoruz. Yeni yönetim sistemimizden aldığımız güçle daha çok çalışacağız, daha hızlı ve kesin neticeler elde edeceğiz. Bizim hedefimiz güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye’dir. İnşallah erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandıracağız" ifadelerini kullandı.