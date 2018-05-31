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31 Mayıs 2018 14:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in özel temsilcisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in özel temsilcisini kabul etti

31 Mayıs 2018 14:17




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