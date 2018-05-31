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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in Özel Temsilcisini Kabul Etti
31 Mayıs 2018 14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’in özel temsilcisini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
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31 Mayıs 2018 14:17
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