Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sağlık alanında millileşmeye ihtiyacımız var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye ve yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem de tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönemleri ve yeni dönemde yapılan sağlık yatırımlarını anlattı.

“Biz bu çarpık sağlık sistemini tümü ile değiştirdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık bizim 16 yıldır üçerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız ve en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor” diyerek, önceki yıllarda sağlık alanında yaşanan olumsuzlukları anlattı. Erdoğan, “Ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliyoruz. Senet imzalayarak, arka kapıdan kaçmak zorunda kalan insanlar vardı. Hizmet kavramını lafın gelişi kullanılıyordu. Bir odada 6 hasta, 1 tuvalet ve oralara girdiğiniz zaman sağlam giren hasta çıkardı. Böyle bir yapı vardı” diye konuştu.

Erdoğan, hastanelerde muayene ve tedavi sıkıntılarının yanı sıra ilaç sıkıntılarının da yaşadığını kaydederek, “Biz bu çarpık sağlık sistemini tümü ile değiştirdik. Vatandaşlarımızın tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık” şeklinde konuştu.

Hastane ve doktor sayılarında yaşanan artışı rakamlarla anlatan Erdoğan, “Tüm hastanelerimizi tetkik, tahliller ve tedaviler için gereken en modern cihazlarla donattık. Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformlarımızın zirvesi olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye ve yerlileşmeye ihtiyacı vardır”

Türkiye'nin sağlık turizminde ve yurt dışına sağlık hizmetleri sunma konusunda her geçen yıl daha da ileriye gittiğini söyleyen Erdoğan, “Sağlık alanında da artık biz başkalarına özenmiyoruz, onlar bize gıpta ile bakıyor. Bunun için ülkemizde hala en gözde yükseköğrenim alanı olan sağlık eğitim ve öğretimine özel önem veriyoruz. Ülkemizin geldiği yer itibariyle artık meselelere bakış açımızı ve yaptığımız işlerin mahiyetini farklı bir noktaya taşımamız gerekir. Düne kadar başka ülkeleri araştırıp, geliştirip, hazır olarak bize sunduğu bilgileri, alt yapıları ve ürünleri kullanıyorduk. Bugün artık tüm bu süreçleri kendimizin yürütmesi gereken bir döneme girdik. Sağlık konusunda da aynı yolu izlememiz gerekir. Son dönemlerde tıp fakülteleri sayısını artırdık. Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye ve yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem de tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Sağlık harcamalarımızın önemli bir bölümü ürün veya lisans olarak ithal edilen ilaçlara, cihazlara ödenen paralardan oluşuyor” dedi.