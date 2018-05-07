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07 Mayıs 2018 16:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’i karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’i karşıladı

07 Mayıs 2018 16:52


Atlı birlikler eşliğinde Külliye girişine kadar gelen konuk Cumhurbaşkanı Vuçiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye girişinde karşılandı. Liderlerin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Vuçiç merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde poz verdi.


Törende; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.




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