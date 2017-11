En son onlar da kesintiye gitmişler. Siz önce kendi içinizdeki teröristleri bir temizleyin. Kendi ülkelerinizdeki hükümetleri bir kurun. Bize sürekli hukukun üstünlüğünden bahseden bir başka ülkenin hukuku kendi siyasi amaçları altına nasıl ayaklar altına aldığını görüyoruz. Diğer yöntemlerden de sonuç alamayacaklar” dedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerini ve ABD’yi eleştirdi.

“Siz önce kendi içinizdeki teröristleri bir temizleyin”

Türkiye’nin özellikle de 2013’den itibaren bölgesi ile ilgili senaryolar gereği belirli bir istikamete çalışıldığında birilerinin kendi dünyalarında teslimiyet bayrağını çektiğini söyleyen Erdoğan, “Biz bu oyunu en başından itibaren gördük ve milletimizle beraber mücadele kararı aldık. Hiçbir ahlakı ve kuralı olmayan oyunda ayakta kalmak kolay olmadı ama başardık. Her şeyi denediler ama Türkiye’yi teslim alamadılar. Türk milletinin mücadele azmini kıramadılar. Şimdi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya, istikrarsızlaştırmaya, ithama, lekelemeye, köşeye sıkıştırmaya ve kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar. Ülkemize yönelik saldırılar aptalların değil ancak alçakların işi olabilir. Biz bu mesajların anlamını, işlerin ne yöne evrilmek istendiğinin gayet iyi farkındayız. Ülkemize yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve ekonomik amaçlar ortadadır. Bu işleri yapanlar sanıyorlar ki her şey kağıt üzerinde olduğu gibi yürüyecek. Öyle olmayacağının onlarca mesajını son birkaç yılda verdik. Anlamadılarsa bir kez daha tekrarlayım, Türkiye sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden birisi değildir. Bizim dostluğumuz ne kadar hasbi ise husumetimiz de o kadar şedittir. Samimi olarak dostlarımızın sayısını çoğaltarak düşmanlarımızın sayısını azaltmanın peşindeyiz. Bu asla bizi can evimizden vurmaya kalkanları seyredeceğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye ve Türk milleti krizlere, çatışmalara, saldırılara, hatta ihanetlere karşı şerbetlidir. Biz bunların hepsini göğüsler ve üstesinden geliriz. Bugün bize yaptıklarına yarın kendileri maruz kalanlar aynı mukavemeti gösterebilecekler mi, hiç sanmıyorum. Güç zehirlenmesiyle hareket edenlerin sonu mutlaka hüsran olacaktır. Kullandıkları malzemeler giderek azalıyor. Bu uğurda FETÖ ve PKK gibi 40 yıllık emeklerinin ürünü örgütleri dahi harcamayı göze aldılar. Ama yine de neticeye ulaşamadılar. Kendi bütünlüğünü korumakta zorlanan AB, kendince her fırsatta bize parmak sallıyor. En son onlar da kesintiye gitmişler. Siz önce kendi içinizdeki teröristleri bir temizleyin. Kendi ülkelerinizdeki hükümetleri bir kurun. Bize sürekli hukukun üstünlüğünden bahseden bir başka ülkenin hukuku kendi siyasi amaçları altına nasıl ayaklar altına aldığını görüyoruz. Diğer yöntemlerden de sonuç alamayacaklar. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım” diye konuştu.