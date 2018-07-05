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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kahraman'ı Kabul Etti
05 Temmuz 2018 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kahraman’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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05 Temmuz 2018 16:15
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