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05 Temmuz 2018 16:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kahraman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Kahraman’ı kabul etti

05 Temmuz 2018 16:15




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