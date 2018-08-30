Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte oluşan yeni bürokrasi sisteminin temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.

Yabancı misyon şefleri arasında ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier’en de bulunması dikkat çekti.