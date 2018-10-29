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Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.


Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapılan törende tebrikleri kabul etti. Sırasıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı Ahmet Seyit Ahmet Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri Erdoğan'a tebriklerini iletti. Daha sonra da milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri ve askeri personel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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