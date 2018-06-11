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11 Haziran 2018 23:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alan iyi görünüyor ve alan gittikçe ısınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber’de

11 Haziran 2018 23:50

Normal yaz sıcaklığı değil, siyasi sıcaklık” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda Gündem Özel programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularına cevap verdi. Erdoğan, alanların siyasi anlamda ısındığını söyledi. Seçime 12 gün kala bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün öncelikle Niğde mitingimiz gerçekten 16 yıllık siyasi yaşamımda birçok kez Niğde’ye gittim, fakat bu mitin bir başkaydı. Büyük coşku ve heyecan vardı. Meydan adeta tıklım tıklım dolmuş taşmıştı. Konuşmam boyunca oradaki heyecanı unutmam mümkün değil. Ardından Ömer Halisdemir şehidimizin kabrini ziyaret ettik. Sonra Bursa’ya geçtik. Bursa’da biz mitingimizi eski stadın olduğu yerde yaptık. Biraz gecikmeyle Bursa’ya ulaştım. Bu sıcağa, güneşe rağmen Bursalı kardeşlerimiz bizleri beklediler. Onlarla muhteşem bir miting yaptık. Ardından 10 bini aşkın kişi ile birlikte iftar yaptık, sonra da buraya geldik. Alan iyi görünüyor ve alan gittikçe ısınıyor. Normal yaz sıcaklığı değil, siyasi sıcaklık” dedi.




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