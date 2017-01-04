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04 Ocak 2017 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK Genel Başkanı Atılgan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK Genel Başkanı Atılgan’ı kabul etti

04 Ocak 2017 13:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ı kabul etti.
THK’dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ettiği belirtilerek, "Türk Hava Kurumunun Onursal Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Kürşat Atılgan’ı dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İkili yapılan görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. 35 dakika süren karşılıklı görüşmede THK’nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Atılgan, görüşme sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a THK’nın Altın Madalya Beratını takdim etti" denildi.



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