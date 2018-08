Özellikle Suriye ve Irak’ta ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus’ta El-Bab’da Afrin’de ne yaptıysak Suruç’tan Cizre’ye kadar olan sınırlarımız boyunca da aynısını yapacağız. Kandil’i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti’nin 6. Olağan Kongresinde konuştu. Erdoğan, "4 temel direk üzerinde yükselteceğimiz ülkemizle alakalı olarak ilk adım şüphesiz ki eğitimdi. Eğitimde 12 yıllık zorunlu eğitim 4+4+4 olarak 3 kademeli hale getirerek çocuklarımızın önünde yeni bir dönem başlattık. Üniversiteye girişteki tüm ayrımcı uygulamalara son verdik. Çocuklarımızın medeniyetlerini ve tarihlerini daha iyi öğrenebilmeleri için ortaokuldan itibaren Kur’an-ı Kerim ve siyer-i nebi gibi seçmeli dersler getirdik. Fatih Projesi kapsamında sınıflarımıza 432 bin etkileşimli tahta yaklaşık 46 bin çok fonksiyonlu yazıcı kurduk. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 1,5 milyona yakın tablet bilgisayar dağıttık. Eğitim bütçemizin büyüklüğünü 10,5 milyar liradan 135 milyar liraya yükselttik. İlköğretimde öğrenci sayımız 9.5 milyon civarında sabit kalmasına rağmen 288 bin yeni derslik yaparak okul sayımızı 51 binden 81 bine çıkardık. Bu okullarımıza 605 bin yeni öğretmen atayarak toplam öğretmen sayımızı 920 bine ulaştırdık. Okullarımızdaki spor salonlarının sayısını 2 bin 781’den 9 binin üzerine laboratuvar sayısını 22 binden 37 bine yükselttik. Sadece geçtiğimiz eğitim öğretim yılında öğrencilerimize 213 milyonun üzerinde ders kitabını ücretsiz dağıttık. İmam hatip ortaokulları ve liselerindeki öğrenci sayısı bu kurumlara yönelik kasıtlı uygulamalar sebebiyle 64 bine kadar düşmüştü. Bugün İmam Hatip okullarında gerek orta gerek lise öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin düzeyindedir. Aynı şekilde meslek liselerindeki öğrenci sayısını da 885 binden 1 milyon 686 bine çıkardık. Fen liselerinde de bu sayı 12 binden 119 bine ulaştı. Yükseköğrenim de üniversite sayımız 76’ydı, şu anda 207 üniversitemiz var" ifadelerini kullandı.

Akademik personel sayısını 76 binden 160 bine yükselttiklerini söyleyen Erdoğan, "Gençlerimize spordan sanata kadar her alanda hizmet veren Gençlik Merkezlerimizin sayısını 9’dan 286’ya çıkardık. Sadece geçtiğimiz yıl itibariyle bu merkezlerde düzenlenen faaliyetlere 13 milyona yakın gencimiz katılmıştır. Yükseköğrenimdeki gençlerimizin barınma sorunlarını çözmek için yurtlarımızın yatak kapasitesini 188 binden 667 bine ulaştırdık. Yurtlarda kalan öğrencilerimize 330 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Bu yıl 17 bin, önümüzdeki yıl 60 bin, 2020’de ise 41 bin kapasiteli yeni yurtlan hizmete alıyoruz. Başvuran her öğrencimize lisans için 470 lira, yüksek lisans için 940 lira, doktora için de bin 410 lira burs veya kredi veriyoruz. Ülkemizdeki spor tesislerinin sayısının 3 bin 500’ün üzerine çıkardık. Futboldan basketbola atletizmden yüzmeye kadar her branşta sporcularımızın yetişmesi için özel programlar uyguluyoruz. Milletimize söz verdiğimiz toplam 750 bin seyirci kapasiteli 32 yeni model stadyumdan 15’ini tamamladık. 11’inin inşası diğerlerinin proje çalışmaları sürüyor. Şimdi bunlara Kütahya, Denizli, Uşak, Tokat ve Sinop’ta 5 yeni stadyumu daha ekleyerek sayıyı 37’ye yükseltiyoruz” diye konuştu.

Sağlıkta hastane ve diğer tedavi birimlerinde 1. basamak tesislerin sayısının 2 kattan fazla artırıldığını kaydeden Erdoğan, "Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 928 bine çıkardık. Hastanelerimizdeki cihazların sayısında 20 kata kadar arttı. Ambulans sayısını 618’den 5 bine yükseltirken daha önce hiç olmayan uçak, helikopter, bot ambulansları hizmete sunduk. Palet ambulansları hizmete sunduk. Bütün bunlarla beraber Türkiye sağlıkta bir değişim dönüşüm sürecini yaşadı. Ambulans hizmetlerinden bu yılın ilk 6 ayında 2 milyon 600 binin üzerinde vatandaşımız istifade etti. Şehir hastaneleri sağlık alanında milletimize verdiğimiz hizmetlerin en üst çıtasını oluşturuyor. Şu ana kadar Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ Şehir Hastanelerini tamamlayıp hizmete aldık. Ankara Bilkent, Manisa ve Eskişehir Şehir Hastanelerini bu yıl içinde onları da hizmet alıyoruz. İnşaatı süren ve ihale sürecinde olanlarla birlikte toplam 44 bin 409 yatak kapasiteli 31 şehir hastanesini ülkemize kazandırıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Adalet personeli sayısını da 26 binden 62 bine çıkartarak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilebilmesini temin ettik"

Adalette 16 yılda 245 Adalet Sarayı inşa ederek mahkemeleri köhne binalardan kurtarıp modern çalışma alanlarına kavuşturduklarına dikkat çeken Erdoğan, "Hakim ve savcıların sayısını 9 bin 349’dan 17 bin 179’a toplam adalet personeli sayısını da 26 binden 62 bine çıkartarak hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli verilebilmesini temin ettik. Adli tıp sistemimizi geliştirerek ileri teknolojiyle donatarak ülke genelinde yaygınlaştırarak delillerin en doğru ve en hızlı şekilde değerlendirilmesini sağladık. İstinaf Mahkemelerini hayata geçirerek yargılama sürelerini kısalttık. Halen 9 bölge adliye ve 7 bölge idare mahkemesi faaliyettedir. Arabuluculuk ve uzlaştırma sistemlerini getirdik. Bu reformlarla mahkemelerle birlikte Yargıtay ve Danıştay’ın da iş yükünü hafiflettik. Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan başvuru imkanı getirerek kamu denetçiliği sistemini hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza yeni bir hak arama yolu açtık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkına riayet için soyut ve genel ihbarlarla şikayetleri soruşturma konusu olmaktan çıkarttık. Emniyette vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri gayesiyle her alanda çok önemli reformları hayata geçirdik. İllerimizin tamamından ve ilçelerimizin büyük bir bölümünde hizmete geçirdiğimiz plaka tanıma ve kamera sistemiyle suçların aydınlatılma oranında ciddi artış sağladık. Mobil plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemlerini yakınlaştırarak bu alandaki etkinliğimizi daha da arttırdık. Balistik inceleme DNA analizi parmak izi yüz tanıma sistemi gibi yeni teknolojilerin kullanımını etkinleştirerek, ülkemizin her yerinde suç ve suçluyla mücadelemizi güçlendirdik. Merkezi nüfus idaresi sistemi ile kamunun vatandaşa verdiği hizmetlerde büyük bir devrim gerçekleştirdik. Bugün kamu hizmetlerinin tamam mı bu sistem üzerinden ve tek bir kimlik numarasıyla yürütülebiliyor. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile de hem nüfusumuzun demografik dağılımını hem de nüfus hareketlerini kolaysa takip edebilir hizmetleri buna göre planlayabilir hale geldik" dedi.

"Hız sınırlarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmaları rica ediyorum"

Terör örgütleriyle mücadelede tarihin en büyük başarılarına imza attıklarını vurgulayan Erdoğan, "Emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatlarımızı insansız hava araçlarından zırhlı taşıyıcılara, botlara kadar en modern araçlarla teşhis ederek sınırlarımız içinde terörle mücadelede kararlılığımızı gösterdik. Bölünmüş donattığımız ülkemizin ulaşım ağlarında 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolla teslim aldık. Şimdi bunu artık tırmandırdık. Ulaşım ağlarında trafik güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nda yola çıkan veya çıkacak olan vatandaşlarımıza kendi güvenlikleri için bilhassa hız sınırlarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmaları rica ediyorum" diye konuştu.

"Kandil’i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz"

Savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20’den yüzde 65 seviyesine getirildiğini, havacılık ve savunma sektörünün cirosunu 1 milyar dolardan 7 milyar dolara, ihracatı ise 248 milyon dolardan 2 milyar dolara yükselttiklerini bildiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son aylarda ardı ardına imzalanan yeni anlaşmalarla ihracat rakamımız katbekat artıyor. Ülkemizde halen yürütülmekte olan savunma sanayi projelerinin tutarı 45 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Gelişmeler çok yakında 75 milyar dolara varacaktır. İstikbalimize güvenle bakabilmemiz bu özellikle bir şart. Öncelikle savunma sanayinde kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden geçtiğini biliyoruz. Bunun için insanlı ve insansız hava araçlarından uçak ve helikoptere her sınıftan gemilerden uydulara tankından topuna kadar her alanda araştırma geliştirilmesiyle yazılımıyla donanımıyla savunma sanayimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Türkiye’nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancı ile yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Özellikle Suriye ve Irak’ta ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus’ta El-Bab’da Afrin’de ne yaptıysak Suruç’tan Cizre’ye kadar olan sınırlarımız boyunca da aynısını yapacağız. Kandil’i ülkemize yönelik terör saldırılarının üssü olmaktan çıkartacak adımları atıyoruz. Sincar aynı şekilde, Mahmur aynı şekilde.Kaynağında kurutacağız."

"İnşallah 29 Ekim’de İstanbul’daki dev muhteşem havalimanımızı açıyoruz"

Bugüne kadar Marmaray’dan geçen yolcu sayısının 275 milyon olduğunu söyleyen Erdoğan, "Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi Avrasya Tüneli, Ilgaz, Cankurtaran, Ovit gibi nice eserleri milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi de Kanal İstanbul’u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul 43 kilometre. Her iki tarafında İnşallah iki butik şehir oluşturacağız ve böylece Kanal İstanbul’la birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. İnşallah Türkiye’nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz. Ülkemizde daha önce olmayan yüksek hızlı tren hatlarında şimdilik bin 213 kilometreye ulaştık. Halen inşaatı hızla süren tren hatlarının uzunluğu 3 bin kilometreyi buluyor. Ayrıca 5 bin 300 kilometrelik kızımla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürüyor. Hedefimiz ülkemizi 10 bin kilometre uzunluğunda hızlı tren hatlarıyla donatmaktır. Bunun yanında mevcut 11 bin kilometrelik demiryolu hattımızı yeniledik. Havayolunu halkın yolu hale getirdik. Havalimanlarımızın sayısını 26’dan 55’e çıkardık. Yolcu kapasitesini 55 milyondan 258 milyona çıkardık. İnşallah 29 Ekim’de İstanbul’daki dev muhteşem havalimanımızı açıyoruz. Yurt dışında 60 noktaya yapılan uçuşlarla 316 noktada dünyanın bir numarası Türk Hava Yolları oldu. Sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik. İstanbul’da inşa ettiğimiz ve yolda 90 milyon 29 Ekim itibariyle söylüyorum, yolcu kapasitesi olacak havalimanımız inşallah 2023’te 150 milyona ulaşacak. Dünyanın en büyüklerinden olan havalimanımızın ilk etabında inşallah İstanbul’da buluşacağız. Ayrıca Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Çukurova bölgesel ve denizin üzerinde kurduğumuz 2. proje olan Rize-Artvin Havalimanlarımızın inşası da sürüyor. Çeşme Alaçatı, Tokat Karaman ve Batı Antalya havalimanlarını da yatırım programımıza aldık. Denizcilikte tersane sayımızı 37‘den 78’e, işlenen yükü 190 milyon tondan 471 milyon tona, yat bağlama kapasitemizi 8 bin 500’den 18 bin 500’e çıkardık" değerlendirmesinde bulundu.

"Turist sayısının 13 milyondan inşallah bu yıl sonu itibariyle 40 milyona çıkarmayı hedefledik"

Dış ticaret hedeflerine uygun şekilde Filyos Limanı’nın inşaatının sürdüğünü, Çandarlı ve Mersin limanları ile ilgili çalışmalarında aynen devam ettiğini bildiren Erdoğan, haberleşmede Türksat 3A’yı, 2008’de Türksat 4A’yı 2014te Türksat 4B’yi 2015’te başarıyla uzaya gönderdiklerini ifade etti.

Genişbant internet abone sayısını 3 binden 70 milyona çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, "Kültür alanında ülkemizin tüm değerlerini kucaklayacak çalışmalara yöneldik. Müze sayımız 28 idi, 36 yeni müze ilave ettik. Dizi ve film sektörünü dünyayı açtık. Öyle ki dünyanın 140 ülkesine yaptığımız dizi filmi ihracıyla bu alanda Amerika’nın ardından 2. sırayı yükseldik. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, İstanbul’da Rami Kışlası’nda ülkemizin kültür birikimine yakışır iki dev kütüphane kuruyoruz. Millet kıraathaneleri projesiyle kütüphaneleri ülkemizin her yerine yayıyor ve günlük hayatın içine sokuyoruz. Turizmde çok büyük atılım yaptık. Turist sayısının 13 milyondan inşallah bu yıl sonu itibariyle 40 milyona çıkarmayı hedefledik. İşletme belgeli 4 ve 5 yıldızlı tesis sayımızı 419’dan bin 795’e bakanlık belgeli otel sayımızı 4 bin 882’ye ve yatak kapasitemizi 1 milyon 200 bine yükselttik. Şu anda sayısı 459’a ulaşan mavi bayraklı plajlarımızda bu alanda dünyada 3. sıradayız. Bu yıl turizmde rekorlar kılacağımız bir sezon olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Son günlerde yaşanan sıkıntıların bize yeni ve daha büyük atılımların kapısını açacağına yürekten inanıyorum"

Dış politikada atılan adımlarla yeni bir sürecin içerisinde olunduğunu bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yakışır adımlar atıyoruz. Kurulan oyunlara figüranlık yapan değil oyun kuran bir Türk dış politikası inşa ettik. Avrupa Birliği’nden NATO’ya G20’den Birleşmiş Milletler’e kadar her yerde ülkemizin başının dik durmasını sağladık. Aktif dış politika anlayışımızın gereği olarak büyükelçilik başkonsolosluk ve daimi temsilcilik statüsündeki dış temsilciliklerin sayısını 163’ den 240’a çıkardık. Afrika ve Güney Amerika’da daha önce ihmal edilmiş bölgelere yönelik açılım politikaları geliştirip hayata geçirdik. Ekonomi tüm bu çalışmalarımızın hasılasını topladığımız bir alan oldu. Kişi başı milli gelirimiz 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseldi. Ekonomik büyüklük olarak 17., satın alma paritesine göre de 13. sıraya çıktık. Dünyada kamu özel ortak yatırımlarını en iyi uygulayan ve bu şekilde büyümesini sürekli yüksek oranlara ulaştıran bir ülke haline geldik. Geçtiğimiz 16 yılda 50 milyar doların üzerinde proje bedeli olan 159 kamu özel ortaklığını hayata geçirdik. Enflasyonda ve faiz oranlarında her ne kadar hedeflerimize ulaşamamış olsak da geçmişle mukayese edildiğinde çok ileri bir konumdayız. Son günlerde yaşanan sıkıntıların bize yeni ve daha büyük atılımların kapısını açacağına yürekten inanıyorum."

Dua ederek sözlerini tamamladı

Erdoğan, "Sözlerimi Peygamber Efendimizin Aleyhissalatuvesselam Uhut’ta yaptığı duadan ilhamla şu şekilde bitirmek istiyorum, “Allah’ım hamd sana mahsustur. Allah’ım senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah’ım lütfundan rahmetinden bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eyle. Ülkemizi ve milletimizi muhannete muhtaç etme. İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere fırsat verme. Ey kalpleri çekip çeviren Rabbim benim ve arkadaşlarımın kalbini yolun üzere sabit kıl. Bizleri sırat-ı müstakimden ayırma, fitnelere karşı kalplerimizi koru. Allah’ım öne geçiren de geride bırakan da sensin. Şahsımı ve dava arkadaşlarımızı milletimize hizmet yolculuğundan geri bırakma. Tüm mazlumların umudu olan bu cennet vatanı ilelebet payidar eyle. Minarelerimizden ezanları susturma camilerimizden Kuran’ı Kerim’i nidalarını eksik etme. Semahlarımızdan bayrakları mahrum bırakma. Allah’ım verdiğini kimse engelleyemez, engellediğini kimse veremez. Uzaklaştırdığını kimse yaklaştıramaz. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için mücadele eden kahramanları sen koru. Sen alemlerin Rabbisin. Senin her şeye gücün yeter." Amin amin amin. Rabbim dualarımızı dergahı izzetinde kabul buyursun. Rabbim yolumuzu bahtını açık etsin diyorum. Bugün Merkez Karar Yönetim Kurulu’nu inşallah oylamadan sonra belirleyecek hemen akabinde Merkez Yürütme Kurulumuzu da açıklayacağım ve böylece süratle hem kongremizi yapmış olacağız hem MKYK hem MYK’mızı hem Disiplin Kurulumuzu hem Etik Kurulumuzu bütün kurullarımızı bugün bitirmek suretiyle demokrasi siyaset hız nedir bunun da örneğini vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Şu bayram yolculuklarında lütfen gece yolculuğuna dikkat, emniyet kemerine dikkat ve adımı da böyle atalım"

Van’dan, Ankara’da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ne gelirken yaşanan kazaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kongremize gelirken bir trafik kazası geçirdiler ve bu trafik kazasında bir otomobil ki içindekilerin tamamı rahmetli oldu 5 tane. Bu 5 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara Allah’tan şifalar diliyorum. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Aman ne olur şu bayram yolculuklarında lütfen gece yolculuğuna dikkat, emniyet kemerine dikkat ve adımı da böyle atalım" dedi.

Yabancı öğrencilerden Erdoğan’a hediye

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Türkiye’de eğitimlerini sürdüren 25 ülkeden 50 öğrenci yöresel kıyafetleriyle sahneye çıktı. Öğrenciler adına söz alan gençlerden biri "Dünya huzur barış isterken bu kongre AK Parti kongresi değildir. Bir dünya lideri olarak sizleri selamlıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan’a Arapça "Elif" tablosu hediye edildi.