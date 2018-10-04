Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, zabıta harekete geçti

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili uyarılarda bulunarak, “Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” şeklindeki açıklamasının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri ve gıda ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz fiyat artışlarına ilişkin olarak, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” şeklinde açıklama yapmıştı. Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı üzerine harekete geçti. Ekipler, açıklamanın ardından rutin olarak yaptıkları denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerini 7/24 esasına göre yapan ekipler, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market, pazar yeri ve gıda ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin taze olup olmadığını denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, rutin olarak yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.