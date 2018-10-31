Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yaşadığımız dönem tarihe altın harflerle kazınacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birisinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Bu konuda da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını bugün yüzde 65'e çıkarttık” dedi.

TÜBİTAK Milli Teknolojileri Geliştirme Altyapıları açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesinde tesisleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. Savunma sanayinde gelinen noktaya ilişkin bilgi veren Erdoğan, yerlilik oranının yüzde 65'in üzerine çıkartılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda ilerlediğini belirten Erdoğan, “Özellikle yüksek çözünürlüklü gözlem ve haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme, depolama ve bilgi destek sistemleri konusunda gerçekten önemli neticeler alıyoruz. Hizmete aldığımız uydunun ardından daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek, uzaya göndermek zorunda olduğumu belirtmiştik. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz hedeflerimizden birisi de uydu kameralarının, büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. Açılışını yaptığımız OPMER bu amaçla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Halen yürütülen uydu projesinde kullanılan kameranın tasarım, entegrasyon ve testleri TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Ancak bu kamerada kullanılan ayna, mercek, prizma ve filtre gibi hassas, optik bileşenler yurt dışından tedarik ediliyordu. Kritik teknoloji olarak kabul edilen bu parçaların hem maliyeti yüksekti hem de ihraç kısıtlamasına tabiydi. OPMER projesi sayesinde hassas teknolojiye sahip optik bileşenleri milli kabiliyetlerimiz ile geliştirme imkanına kavuştuk. Bu sayede kritik tasarımların bilgi birikiminin ve ödenen yüksek tutarların yurt içinde kalmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

OPMER hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bu alanda kurulan ilk merkez olduğunu söyledi. Erdoğan, “Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birisinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasette ne kadar bağımsız olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimizin gücüne dayanıyor. Bu konuda da ciddi mesafeler kat ettik. Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını bugün yüzde 65'e çıkarttık” şeklinde konuştu.

“Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum” diyen Erdoğan, yüzde 65 olan yerlilik oranının daha da yukarılara taşınması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı silah sistemleri ile savunma sanayimize önemli katkılar veriyor. Bugün burada açılışını yaptığımız Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Alt Yapısı bu katkılarından birisidir. Artık milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri, yurt dışından satın alanın silah sistemlerinin testleri bu kuruluşumuz tarafından yapılacaktır. HABRAS'ın işletmeye alınmasıyla savunma sanayimiz Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin gibi sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu önemli bir yeteneğe ve alt yapıya kavuşmuş olduk. Milli imkanlarla ve emsallerine göre çok kısa bir zaman içinde tamamlanan HABRAS ile Türkiye kendi testlerini yapmanın yanında yurt dışına bu hizmeti verebilir bir ülke haline geldi” dedi.