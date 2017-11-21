Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye sert eleştiri

Maalesef aradan üç gün geçmeden gerçek tıynetleri ortaya çıktı ve bu hadiseyi de tıpkı 15 Temmuz gibi ‘tezgah’ diye yaftalamaya başladılar. Bugün ülkemizi dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise varsa hepsinin de arkasında ya FETÖ ya PKK ya da bu örneklerdeki gibi kifayetsiz muhterislerin parmağı bulunuyor" dedi.

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisini eleştirerek, "Ana muhalefet partisi kendi resmi raporunda bölücü terör örgütünün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif edebiliyorsa bu üstlenilmiş bir misyonun itiraftır" ifadelerini kaydetti.

"Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Parti’yi de Türkiye’yi de anlamıyor demektir"

Yeniden TBMM Başkanlığına seçilen İsmail Kahraman’ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, teşkilatlarda bugüne kadar görev alanlara şükranlarını sunan ve yapılmakta olan kongrelerde yeni görev üstlenenlere ise muvaffakiyetler diledi. Erdoğan, "Gerektiğinde 15 Temmuz’da olduğu gibi ölümün üzerine giderek, gerektiğinde 15 yıldır yaptığımız gibi çalışarak, gerektiğinde tehditleri, kumpasları, tuzakları bozarak bu yolda yürümeye mecburuz. Kimse bizi milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, teşkilatlarda görev almak için zorlamadı. Biz bu görevlere kendimizi talip olduk. Elde ettiğimiz başarılar sayesinde ülkemizi bugünkü seviyeye getirdik. Şimdi de çok daha büyük mücadeleler için yine milletimizin desteği lazım. Şunu unutmayın, birileri içimizden veya dışımızdan, ellerini ovuşturarak, ‘şanda AK Parti iktidarı nasıl olur da zayıf düşer, acaba ekonomide, dış politikada nasıl olur da zaafa düşer’ beklentisinde olabilir. Fakat kim hangi beklenti içinde olursa olsun bizler görevimizin bilinci içinde hedeflerimize çok daha üst seviye ulaşmış olacağız. Bizim için her seçim sadece bir güven tazeleme değil, onunla birlikte yeni bir yol açma, yeni bir vites yükseltmedir. Dünyada ve bölgemizde öyle bir değişim süreci yaşanıyor ki, hedeflerimizin çıtasını ve çalışma tempomuzu yükseltmezsek hem kendimizi hem ülkemizi geriletiriz. Böyle bir vebalin altına giremeyiz. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Parti’yi de Türkiye’yi de anlamıyor demektir. Biz meselenin partimizin geleceği değil, memleketimizin mukadderatı olduğunu iyi biliyoruz. Sırf kendi çıkarları için ülkenin zarar görmesi pahasına partimize ve bize yüklenenlere milletimizin itibar etmeyişinin sebebi de budur" dedi.

"Ya FETÖ ya PKK ya da bu örneklerdeki gibi kifayetsiz muhterislerin parmağı bulunuyor"

"17-25 Aralık’ta hukuk kisvesi altında ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından birisi kuruldu" diyen Erdoğan, "Bizim dik duruşumuz ve milletimizin feraseti sayesinde bu tuzak başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika’da kurdular. Birileri hala FETÖ‘nün ağzı ile bizi itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi ancak aynı tuzakta onlara verilen rolü oynamaktır. Ana muhalefet partisi kendi resmi raporunda bölücü terör örgütünün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif edebiliyorsa bu üstlenilmiş bir misyonun itiraftır. Aynı çevreler hepimizin gözü önünde yaşanan 15 Temmuz ihanetine hala ‘tiyatro, kontrollü darbe’ diyebiliyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO’da yaşanan şahsım ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ile ilgili skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterebilecekleri ümidine kapılmıştım. Maalesef aradan üç gün geçmeden gerçek tıynetleri ortaya çıktı ve bu hadiseyi de tıpkı 15 Temmuz gibi ‘tezgah’ diye yaftalamaya başladılar. Bugün ülkemizi dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise varsa hepsinin de arkasında ya FETÖ ya PKK ya da bu örneklerdeki gibi kifayetsiz muhterislerin parmağı bulunuyor. Biz FETÖ’yü vatanımızdan söküp attık, ama görüyoruz ki, bu örgüt kendi anavatanında rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyor. PKK alelade bir terör örgütü olmaktan çıkıp Türkiye’ye saldırmak isteyenlerin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüştü" diye konuştu.

"Bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımızdan değil, onlarla birlikte hareket eden, zahirde bizden gibi görünen alçaklardan geliyor"

Seyircilerin arasında bulunan ve kendisine “Tayyip dede” diye bağıran Gülhan Aydoğdu isimli küçük çocuğa duyarsız kalmayan ve konuşmasını bölen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “efendim” diyerek el salladı. Konuşmasını sürdüren Erdoğan, "Biz gerçek düşmanlarımızla baş ederiz, bize asıl can acıtıcı darbeler düşmanlarımızdan değil, onlarla birlikte hareket eden, zahirde bizden gibi görünen alçaklardan geliyor. Meşhur sözdür, ‘ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir’ demiş. Devletimize ve milletimize dönük saldırıların çoğunun gerisinde ya teşvik edici ya kullanılan olarak bir şekilde ülkemizle bağlantılı çevreleri görmekten üzüntü duyuyoruz. Türkiye bunlara rağmen bunları da ezip geçerek hedeflerine varabilecek güçte bir ülkedir. Bizim bir amacımız var, şimdilik kızıl elmamız ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline gelmektir. İstiklalimize ve istikbalimize çok daha sıkı sahip çıkma fırsatı elde edeceğimize inanıyorum. Hedefimize ulaşmak için ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Bizim önümüze kapatmak isteyenlere en güzel cevabı yeni yöntemler, yeni imkanlar keşfederek vereceğiz" ifadelerini kaydetti.