Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanının evinden kontrollü darbeyi izleyeceksin” dedi.

TOBB’da 15 Temmuz kapsamında yabancı sermayeli yatırımcılar ile düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirerek, “Orada iki tane tank vardı, seni uğurladılar, nasıl tankların önüne çıkmak bu, tam aksine oradan kaçıp gittin” diye konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“15 Temmuz’un gecesinde havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. O geceyi Bakırköy Belediye Başkanının evinden izleyen bir muhalefetin başı var. Şu anda konuşuyor, ‘kontrollü darbe’ diyor. Nasıl kontrollü darbe ise bu. Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanının evinden kontrollü darbeyi izleyeceksin. Öbür taraftan kalkıp ‘darbe olduğu zaman tankların önüne ilk önce ben çıkarım’ diyeceksin. Orada iki tane tank vardı, seni uğurladılar, nasıl tankların önüne çıkmak bu, tam aksine oradan kaçıp gittin. Tanklar da dostlarının geldiğini görünce onlar sana yolları açtılar sen de oradan Bakırköy Belediyesine gittin. Yüreği olanlar kaçıp gitmediler, o yürekli olanlar kaçıp gitmediler, tankların önüne yattılar. Biz havaalanına indiğimizde F-16’lar üzerimizde uçuyordu, helikopterler üstümüzde uçuyordu. Biz orada halkımızla bütünleştik. 16’sı öğlene kadar onlarla orada kaldık. Bize kaçmak yakışmazdı. ‘Lider bir taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır’ diye bizde güzel bir söz var. Tüm hükümet, polis teşkilatı seni koruma altına alacak, sen de 25 gün yollarda yürüyecek, karavanlarda akşamları güzel bir şekilde geçireceksin, ‘adalet yürüyüşü yaptık.’ Bunun adalet yürüyüşü olmaz, bunun adı sözde adalet olur, sen partinin içinde karşı aday olanlara tahammül edemeyecek kadar demokrasiye inanmış birisisin.”