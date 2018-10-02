Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stokçulara ve fırsatçılara tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" dedi.

TBMM 27. Dönemin ilk grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara karşı vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili milletim, marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Belediye başkanlarımıza da sesleniyorum, lütfen zabıtalarınızı bu konuda hassasiyet üzere olmaya teşvik edin. Nerede bu tür fiyatlarda ciddi manada oynamalar varsa, hatta stoklar varsa bunların stoklarını basmak ve onlara gereğini yapmak bizim de devlet olarak milletimizin buradaki haklarını koruma bakımından görevimizdir" diye konuştu.