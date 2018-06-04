Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinin ardından Ankara’ya geldi. Esenboğa Esenboğa Havalimanı’ndan Külliyeye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın, konvoyu Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda ilerlerken Aydınlıkevler’deki AK Parti Seçim Bürosu önünde durdurdu. AK Parti seçim bürosuna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, kendisini bekleyen çok sayıda partililerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Seçim bürosundaki partililerle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kahve ikram edildi. Bir vatandaşın bebeğini kucağına alarak seven Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine eşi Emine Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de eşlik etti.