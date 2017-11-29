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29 Kasım 2017 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taşeron müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taşeron müjdesi

29 Kasım 2017 17:21


Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın “Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım” diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor” diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, “Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz” dedi.


Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığının yoğun bir çalışma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birlikte işi tatlıya bağladılar inşallah. Bu hafta içinde Meclise gitmesiyle bütçe müzakerelerinin de arkasından inşallah neticeye bağlanacaktır” açıklamasında bulundu.




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