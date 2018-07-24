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24 Temmuz 2018 17:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaret

24 Temmuz 2018 17:34


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım’ı Meclis’teki makamında ziyaret etti.




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