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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a Ziyaret
24 Temmuz 2018 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.
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24 Temmuz 2018 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım’ı Meclis’teki makamında ziyaret etti.
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