Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’nde partililere hitap etti. Yeni ve güçlü Türkiye yolunda emek vermiş tüm AK Partili kadınlara teşekkür eden Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları’nın Türk siyasetine kalite ve anlam kattığını kaydetti. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında ellerinde bayraklarla şehadete yürüyen kadınlar başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet niyaz ettiğini belirten Erdoğan, o gece ölümü öldüren, korkuyu sindiren, namlulara meydan okuyan tüm kadınlara şükranlarını sunduğunu söyledi.

"1 haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz"

Erdoğan, PKK terör örgütünce şehit edilen Aybüke öğretmeni, evlatlarının canını kurtarmak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin’i ve geçtiğimiz günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya’yı özellikle rahmetle anmak istediğini belirtti. Bugüne kadar hiçbir şehidin kanını yerde koymadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun, şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. 1 haftada 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Bu konuda durmak yok. Onlar inlere girecek, biz onları inlerinde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir. Bu devlet kime şefkat göstereceğini, kime de kadife eldivenin içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklar. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız" diye konuştu.

"4 milyon 600 bin kadın üyemiz var"

Siyasi hayatının her aşamasında kadınlarla birlikte yol yürüdüğünü ifade eden Erdoğan, bundan 17 yıl önce Türkiye’yi kadınlarla birlikte inşa edeceklerinin sözünü verdiklerini, bunu da başardıklarını aktardı. Kadınların iş gücüne katılım oranının AK Parti iktidarı döneminde yüzde 23’ten yüzde 34’e ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Bu rakam daha da ilerliyor. Özellikle kadınların siyasete katılımlarına baktığımızda AK Parti ile zirveye ulaştı. AK Parti Kadın Kolları üyesi ne biliyor musunuz? 4 milyon 600 bin kadın üyemiz var. Bu diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bırakmıştır. Türkiye’de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Partid’ir. 2005 yılında yaptığımız bu kongre ile siyasi tarihimizde yeni bir dönemi başlattık. Kadın kollarımızın milyonlarca evi ziyaret edip davamızı, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatarak ardı ardına nice başarılar yaşadık. Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önemin en son örneği 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu anda Meclis’te AK Parti sıralarında 53 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Bunların 45’i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin en açık ispatı. AK Parti Kadın Kolları bünyesinde yıllardır çalışan, emek veren, ter döken bu kardeşlerimiz görevlerini artık milletvekili olarak Meclis’te görevlerini sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

"Kamuda ve özel sektörde çalışan kadın sayısı arttı"

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların bir başka yönüne, cesaretlerine, kahramanlıklarına, şehadetlerine, gaziliklerine şahit olduklarını kaydetti. Darbeci hainlerin karşısına çıkıp hesap soran, ezanı ve bayrağı için öne atılan, tankları elleriyle durduran kadınların o gece gösterdikleri kahramanlığın nesiller boyu anlatılacağını dile getiren Erdoğan, "Siyasetin yanı sıra kamuda ve özel sektörde çalışanlar ve onların arasında kadın sayısı giderek artıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 38’i kadınlarımızdan oluşuyor. Özellikle öğretmenler arasında bu oran yüzde 56’yı buluyor. Banka çalışanları arasında kadınlar yüzde 51 ile erkeklerin önüne geçti. Üniversitelerdeki öğretim elemanlarımız arasında kadınlarımızın oranı yüzde 45’lere ulaştı. Serbest çalışan mimarlar ve avukatlar arasında kadın oranı yüzde 44’e ulaştı. Dışişleri Bakanlığımızda çalışan 249 büyükelçimizden 51’i kadındır. Hakim ve savcılarımızın neredeyse 3’te 1’i kadın. Bu örnekleri olabildiğince arttırmak mümkün. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissettirmekle kalmıyor, başarılarıyla bulundukları yeri hak ettiklerini de gösteriyorlar. Kendileri, aileleri ve ülkeleri için gece gündüz mücadele veren tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin hizmetlerini sıraladı

Türkiye’nin 16 yılda 3 buçuk kat büyüdüğünün altını çizen Erdoğan, krizlerin, kaosların, yoksulluğun, yokluğun, istikrarsızlığın pençesinde kıvranan Türkiye’yi her alanda cumhuriyet tarihinin tamamını kaplayan hizmetlerde buluşturduklarını kaydetti. AK Parti hükümetinin 16 yıllık hizmetlerini sıralayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimde 288 bin yeni dersliği, 605 bin yeni öğretmeni ülkemize kazandırdık. Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye çıkartarak 81 ilimizin tamamında artık üniversitemiz var. Yükseköğrenim gençliğimiz için 633 bin yatak kapasiteli yurtlar yaptık. Spor tesislerimizi her ilimizde, ilçelerimizde hatta mahalle ve köylerimizde yaygınlaştırarak lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 milyon 368 bine yükselttik. İnşa ettiğimiz yüksek kapasiteli stadyumlarla şehirlerimizin sportif ve sosyal faaliyet alt yapımızı güçlendirdik. Sağlıkta devrim yaptık. Hizmete sunduğumuz bin 245 hastane ve 130 binin üzerindeki hastane yatağıyla, göreve başladığımız 540 bin personelle, teşhis ve tedavi cihazlarından ambulanslara kadar kaliteli teknik donanımla adeta bir devrime imza attık. Hey gidi Kılıçdaroğlu hey. Onun SSK Genel Müdürü olduğu zamanı hatırlayın. Onun SSK Genel Müdürü olduğu zamanlarda hastanelerimizin halini bilenler var aramızda. Ama artık böyle bir hastane yok. Artık tüm hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. Şimdi bunu şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerimizi bir adım daha öteye taşıyoruz. Bugüne kadar 6 şehir hastanemiz hizmete girdi. Yıl sonuna kadar Eskişehir, Ankara-Bilkent ve Manisa’yı da açıyoruz. Bunlarla birlikte Türkiye sağlıkta sınırlar üstü bir yere gidiyor. Adalet hizmetlerinin kalitesini arttırmak için hem fiziki mekan hem de personel ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni adalet sarayları açtık. FETÖ’den temizlediğimiz yargı sistemimizin ağır iş yükünü hafifletecek tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Emniyet hizmetleri konusunda da devrim yaptık. Hepsini de İçişleri Bakanlığı bünyesinde topladığımız polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız şehirlerimizden denizlerimize kadar her yerde milletimizin emrindedir. Terörle mücadeleden asayişe, narkotikten organize suçlara kadar her alanda ülkemizi huzurlu hale getirecek adımları atmayı sürdürüyoruz. Ulaştırma alanında Türkiye’de yaptığımız yatırımlar dünyaya örnek olacak düzeydedir. Karayolları, havayolları, demir yolları ağlarıyla Türkiye’yi donatıyoruz. Her köşesini ulaşılabilir, erişilebilir hale getirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilometreye kadar uzattık."