Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerli para çağrısı

Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur” dedi.

AK Parti’li eski milletvekilleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftarda buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulundu, herkesin yerli para ile hareket etmeye devam etmesini istedi.

“Seçimlerin ardından gerekli tedbirleri devreye sokacağız”

Son günlerde kurlarda yaşanan yükselişle ilgili görüşlerini paylaşan Erdoğan, “Ülkemizde kurda yaşanan kısmi dalgalanma kesinlikle Türkiye’nin ekonomik gerçekleri ile uyumlu değildir. Türkiye geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüyen, halen bu düzeyde bir büyüme eylemini sürdüren bir ülkedir. İhracatımız Nisan ayı sonu itibariyle 161 milyar doları geçti, yıl sonunda 170 milyar doları aşacak görünüyor, turizmde 40 milyonun üzerinde turist, 30 milyar doların üzerinde turizm geliri beklediğimiz çok bereketli bir sezona adım attık. Bankalarımız Amerika’daki, Avrupa’daki muadil kuruluşlarının iki katı daha güçlü sermaye yeterlilik rasyosuna sahiptir. Kamu borçlarının yüzde 8,4 olan milli gelirimize oranı bakımından da gelişmiş ülkelerin çoğunun önündeyiz. Böyle bir ortamda ülkemizde döviz kurunun yükselmesinin sebeplerini doğru tespit etmek gerekir. Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bu dalgalanmayı daha derinden hissetmektedir. Ülkemizle ilgili uluslararası alanda eskiden beri var olan kimi olumsuz yaklaşımların etkisi ile bizim bu süreçten biraz daha fazla etkilendiğimiz de bir gerçektir. 15 Temmuz darbe girişiminden terörle mücadele operasyonlarına, sınır ötesi harekatlarına kadar her konuda yalnız bırakılan ve haksız yere töhmet altına sokulan Türkiye, benzer bir durum ile karşı karşıyadır. Finans piyasalarındaki gelişmelerin ekonomimizin gerçekleri ile bir ilgisi yoktur. Bununla birlikte ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir sıkıntı da yoktur. Şahsım başta olmak üzere Başbakanımız ve ekonomi yönetimiz ile birlikte gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi yönetimi içinde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir, onu da açık söylüyorum. Milletimizi huzursuz etmeye yönelik dedikodulara kimse itibar etmesin. Şu hususun herkes tarafından bilinmesini istiyorum, Türkiye olarak makro finansal istikrarı önemsiyoruz. Seçimin hemen ardından enflasyonu indirmek ve cari açığı azaltmak için gereken tedbirleri bir defa kesinlikle çok daha farklı bir şekilde devreye sokacağız. Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek imkanlara da sahibiz. Ekonomi ile ilgili farklı görüşlerin tartışılması farklı bir şeydir, serbest piyasa kuralları ve kurumlarının işleyişi farklı bir şeydir. Türkiye serbest piyasa ekonomisin tüm kuralları ve kurumları ile uygulayan bir ülkedir. Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz. Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben tüm halkıma sesleniyorum, lütfen kendi yerli paranızı dövize değişmeyin. Yerli paramızla hareket etmeye devam edelim. Millilik, yerlilik, vatanseverlik budur. Buna sahip çıkarsak yarınlar bizim için çok daha farklı olacaktır. Bugüne kadar pek çok badireyi atlatmış olan Türkiye, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden gelecektir” diye konuştu.