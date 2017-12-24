Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi Hartum’da coşkuyla bekleniyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Afrika’ya başlatmış olduğu ’Eğitim Köprüsü’ kapsamında Sudan’ın başkenti Hartum’da eğitim gören yüzlerce öğrenci, büyük bir coşku ve sevinçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişini bekliyor. Büyük bir öğrenci ve mezun grubu karşılama için çeşitli fikirler geliştirmeye devam ediyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Sudan’da kurulan "Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi" açıldığı 2013 yılından bu yana pek çok Sudanlı öğrenciye mesleki eğitim verdi. Üniversite bunun yanında köklü bir geçmişe dayanan Türk-Sudan dostluğunu pekiştirmek için de faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ile ilgili olan hassasiyetleri ve 2023 Türkiye hedeflerini şiar edinerek yola çıkan Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sudan’da açmış olduğu bu merkezle birçok üniversite ve kuruma da örnek oluyor.

Her yıl binlerce Sudanlı öğrenci Türkiye’de ağırlanıyor

Türk milletini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sudan halkına, Afrika’nın en modern ve donanımlı eğitim merkezi ile birçok farklı meslekte eğitimler veren Çankırı Karatekin Üniversitesi, uzun süredir çok sayıda Sudanlı öğrenciyi Çankırı’da en iyi imkanlarda ağırlıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin Sudan’daki faaliyetleri hız kesmeden devam edecek

İkili anlaşmalarla faaliyetlerini hız kesmeden devam ettiren üniversite yetkilileri, sık sık Sudan’a giderek yapılabilecek projeler üzerine görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda yakın zaman önce bir heyetle beraber Sudan’a giden Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Sudan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rashid A. M. Hussein ile ülke için bir ilk niteliğinde olan "2+2 Ortak Çift Diploma Programı" kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını imzalamasıyla üniversitenin Sudan’daki faaliyetlerine hız kesmeden davam edeceğinin sinyallerini veriyor.

Erdoğan’ın himayesinde Yükseköğretim Kurulunun desteklediği “Müslüman Ülkelerle Ortak Yüksek Öğretim Programı”nın ilki daha bir ay önce Sudan ile gerçekleştirilmişti.

Rektör Ayrancı, yine bu kapsamda, yeni projeler ve işbirlikleri için Sudan Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Sayın Dr. Sumaya Abu Kashawa Hanım’ın daveti üzerine Sudan’da bulunuyor.

Erdoğan, ziyaret kapsamında maarif okulunun açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer davetlilerle birlikte pazartesi günü Hartum’da bir maarif okulunun açılışını da gerçekleştirecek. Maarif okulları yerli ve milli değerlerle yetişen gençlere öncülük etmeyi amaçlayacak.