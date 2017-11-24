Fotoğrafta, çalışma odasında bulunan Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay’ın sancağı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden çekilen fotoğraf karesini Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Erdoğan paylaştığı fotoğraf ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini de yazdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çalışma odasında çekilen fotoğrafta, Erdoğan dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hamdi Kılıç da yer aldı. Ayrıca fotoğrafta, Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen 57. Alay’ın sancağı da dikkat çekti.