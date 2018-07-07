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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakanlar, Meclis'ten De Olabilir Neden Olmasın” Dedi.
07 Temmuz 2018 12:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakanlar, Meclis’ten de olabilir neden olmasın” dedi.
IHAAW120217-SIY/07-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bakanlar, Meclis’ten de olabilir neden olmasın” dedi.
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07 Temmuz 2018 12:02
07.07.2018 12:02:17 TSI NNNN
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