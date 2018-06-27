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27 Haziran 2018 16:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi başladı.

IHAAW160335-SIY/27-06-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi başladı.

27 Haziran 2018 16:03

27.06.2018 16:03:35 TSI NNNN




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