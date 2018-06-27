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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Görüşmesi Başladı.
27 Haziran 2018 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi başladı.
IHAAW160335-SIY/27-06-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmesi başladı.
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27 Haziran 2018 16:03
27.06.2018 16:03:35 TSI NNNN
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