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07 Temmuz 2018 11:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kabine toplantımızı Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.

IHAAW114241-SIY/07-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk kabine toplantımızı Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

07 Temmuz 2018 11:42

07.07.2018 11:42:41 TSI NNNN




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