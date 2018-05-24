» Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize, Öğretmenlerime, Hemşirelerimize Ve Din Görevlilerimize Bir Müjde Vermek Istiyorum. Polis, Öğretmen, Hemşire, Din Görevlilerimizin Emeklilik Ek Göstergelerini 3600'e Çıkaracağız. Buradaki Adaletsizli
24 Mayıs 2018 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize, öğretmenlerime, hemşirelerimize ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizli
IHAAW160301-SIY/24-05-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polislerimize, öğretmenlerime, hemşirelerimize ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum.