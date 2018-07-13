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  •  » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Düzenlenen Törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih Edildi.
13 Temmuz 2018 12:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.

IHAAW121343-SIY/13-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.

13 Temmuz 2018 12:13

13.07.2018 12:13:43 TSI NNNN




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