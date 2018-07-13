USD
4,84
EURO
5,63
BORSA
89.853,39
ALTIN
193,10
TÜM HABERLER
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
1 Dolar ne kadar oldu kaç TL? 13 Temmuz…
ÖSYM DGS sınav yerleri açıklandı mı |…
Değirmenci: 'Lüks kozmetiği ulaşılabilir…
Milli tarım hedefine ulaşmak için tarım…
Jandarma 2018/1 Uzman Erbaş Alımı…
Jandarma Kriminal Daire Başkanı…
VİDEO
Prof. Dr. Bahri Öztürk: “15 Temmuz, yapılacak reformların ateşleyicisidir”
Kayıp genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor
15 Temmuz'da helikopterlere ateş açan Bekir Mutlu 2 yıl sonra o anları anlattı
SON MANŞETLER
MİT davasında flaş gelişme! Kritik isim…
Binali Yıldırım gözyaşlarına engel…
TSK: 76 terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz'da helikopterlere ateş açan…
Türkiye, Pakistan'a 30 Atak helikopteri…
Binlerce çalışana güzel haber! Zam…
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
KURUMSAL
Hakkımızda
İletişim
Bölge Müdürlükleri
Künye
SDC
Prodüksüyon
Servisler
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
»
iha.com.tr
»
Yerel Haberler
»
Ankara
»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Düzenlenen Törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih Edildi.
13 Temmuz 2018 12:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.
IHAAW121343-SIY/13-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
13 Temmuz 2018 12:13
13.07.2018 12:13:43 TSI NNNN
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
DİĞER ANKARA HABERLERİ
• TBMM Başkanı Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası tevcih edildi
• ATO’dan 15 Temmuz sergisi
• Gölbaşı Belediyesinin 15 Temmuz programı belli oldu
• 2.5 milyar TL’lik ‘naylon fatura’ operasyonu
• MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, gözaltına alındı.
• Bakan Turhan: "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ni bu yıl ihale edeceğiz"
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
Cumartesi
30°C
Pazar
30°C
Pazartesi
30°C
Salı
31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
Meleklerin Aşkı 2. son bölüm izle - Meleklerin aşkı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanacak mı?
Erkenci Kuş 3. son bölüm izle! - Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
BİM aktüel 13 Temmuz 2018 indirim listesi - BİM'den 500 TL'ye akıllı telefon
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018
Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a şeref madalyası!
Pakistan'a 30 Atak helikopteri satılıyor
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr
Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...