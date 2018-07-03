Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrikleri kabule devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul’dan Ankara’ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti. Sayıştay Başkanı Baş’ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarının da Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in de gün içerisinde Beştepe’yi ziyaret edecekleri öğrenildi.