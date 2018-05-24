» Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'vakit Türkiye Vakti' Diyerek Yola Çıkıyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimini Yüzde 50'nin Çok Üzerinde Bir Oyla Kazanmayı Hedefliyoruz. Aynı Şekilde Milletimizin En Az Yarısının Desteğini Alarak TBMM'de D
24 Mayıs 2018 15:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "’Vakit Türkiye vakti’ diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM’de d
IHAAW150420-SIY/24-05-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "’Vakit Türkiye vakti’ diyerek yola çıkıyoruz.
24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM’de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor" dedi.
24.05.2018 15:04:20 TSI
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