24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM’de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor" dedi. 24.05.2018 15:04:20 TSI NNNN