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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yemin Etmek Için TBMM'ye Geldi.
09 Temmuz 2018 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etmek için TBMM’ye geldi.
IHAAW162926-SIY/09-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etmek için TBMM’ye geldi.
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09 Temmuz 2018 16:29
09.07.2018 16:29:26 TSI NNNN
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