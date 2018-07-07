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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yemin Töreninin Yapılacağı TBMM Genel Kurulu'na Geldi.
07 Temmuz 2018 14:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin yapılacağı TBMM Genel Kurulu’na geldi.
IHAAW140132-SIY/07-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreninin yapılacağı TBMM Genel Kurulu’na geldi.
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07 Temmuz 2018 14:01
07.07.2018 14:01:32 TSI NNNN
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