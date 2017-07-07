Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Kavranoğlu’ndan 15 Temmuz açıklaması

Alçak vatan hainlerine fırsat vermesin. Milletimiz demokrasi ve özgürlüklerden yana tavır aldı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji’den sorumlu Başdanışmanı Davut Kavranoğlu, Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü’nün Türk ve ülke tarihi açısından oldukça büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kavranoğlu, “Aziz ve saygıdeğer milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu güven ve hayranlığını o gece alanlara inerek göstermiştir. Milletimiz sokağa çıkarak ayaklarına pranga vurulmasına karşı çıkmış, bu tavırlarıyla demokrasi ve özgürlüklerden yana net tavır almıştır. Allah bu ülkeye bir daha yeni 15 Temmuzlar göstermesin, vatan haini alçaklara fırsat vermesin” diye konuştu.