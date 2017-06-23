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23 Haziran 2017 14:54

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şener’den Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, "Bayramın dünyanın her köşesinde akan kan ve gözyaşlarının da durmasına vesile olmasını, bütün insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasını temenni ederim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şener’den Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 14:54


Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İhsan Şener, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dayanışma, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan rahmet ile mağfiret ayını huzur içinde geride bırakıp, Ramazan bayramını kutlayacak olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumsal birlikteliğimizi güçlendirmenin yanında dostluklarımızın, kardeşlik duygularımızın pekiştiği, dargınlıkların, küskünlüklerin unutulduğu, ailenin ne demenin olduğunun hatırlandığı önemli günlerdir. Birlik ve beraberliğin gücünün hissedildiği bayramlar, manevi yaraları da tedavi eder. Bayramın dünyanın her köşesinde akan kan ve gözyaşlarının da durmasına vesile olmasını, bütün insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasını temenni ederim. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı’nın sağlık ve mutluluk içinde geçmesini, ülkemize ve tüm dünyaya barış, esenlik ve huzur getirmesini diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.




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