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10 Temmuz 2017 18:14

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 15 Temmuz anıtı

15 Temmuz 2016 tarihinde cumhuriyet tarihinin en kanlı terör olaylarından birinin yaşandığı ’’kalkışma’’ girişiminde ölen ve yaralanan vatandaşların anısına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne anıt yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 15 Temmuz anıtı

10 Temmuz 2017 18:14


15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan kanlı ’’kalkışma’’ girişimini durdurma yolunda mücadelesinin bedelini canıyla ödeyen 249 şehidin isimleri ve taş baskı resimlerinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki anıt alanında bu milli mücadelenin kahramanı olan şehitler sonsuza dek saygıyla anılacak. 15 Temmuz 2016 günü vatanın 81 ilinde sokaklara çıkarak kalkışma girişimini engellemek için bir araya gelen vatandaşlar, ay yıldızı taşıyan 7 insan figürü ile vatanın 7 bölgesini anlatıyor. Vatanın bütün illerinde 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 2 ay boyunca sokakları, meydanları, kışlaları ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni terk etmeyerek milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren milyonlarca vatandaş, tarihe yazılacak bir milli mücadeleyi temsilen 81 adet insan silüeti ile anlatılıyor. Anıtın yüksekliği 31.4 metre, taban alanı 500 metrekare, toplam alanı 2 bin metrekare olacak. Ana konstrüksiyonunda 125 ton çelik kullanılan anıtın ana konstrüksiyonu üzeri ve çevresi 3 bin 400 metrekare Safranbolu Eflani fosilli rustik yeşil mermeri kullanılarak kaplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin ana girişi karşısında mevcut asfalt yol ile ilişkilendirilmiş 2 bin metrekarelik alana yapılacak anıt çevresinde ziyaretçilerin dinlenebileceği oturma alanları ve 4 basamaklı anfi düzeni de bulunacak. Anıtın gece görseli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin aydınlatma kompozisyonunu bozmayacak şekilde yapılacak.




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